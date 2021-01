Chuck Norris fait une dédicace aux Corses, un italien de 94 ans appelle la police pour ses sentir moins seul et "Voisin de numéro", le jeu qui monte... Toutes les news du Virgin Tonic !

Ce matin, Ginger nous partage une information assez drôle liée à un jeu que l'on surnomme "#voisindenuméro", ou "#numberneighbor" en anglais ! Le principe ? Il vous suffit de changer un numéro (à la fin ou au début, peu importe) de son propre numéro de téléphone et d'écrire un petit message gentil à son "voisin de téléphone". L'occasion de faire une rencontre sympathique même si cela n'engage strictement à rien. Très emballée par cette idée, toute l'équipe du Virgin Tonic a décidé de souhaiter la bonne année à ses voisins de numéro. Un concept plutôt drôle qui met du baume au coeur et qui permet de donner le sourire à une personne dont votre seul point commun est la ressemblance de vos deux numéros de téléphone.

Venue des États-Unis, cette idée peut mener à de jolies découvertes (voir clichés ci-dessus) ou, au contraire, à des réactions étranges voire violentes. Pas de panique, si il y a un souci, il vous suffit de bloquer le numéro de la personne. Ce n'est pas compliqué. À l'aide du hashtag #voisindenuméro", vous pourrez ainsi retrouver les aventures de quelques internautes qui ont, eux-aussi, tenté leur chance avec leur voisin de numéro. On vous partage quelques pépites !

"Bonjour, j'ai 94 ans et je suis seul à la maison, rien ne me manque, juste une personne avec qui échanger le toast de Noël..." a précisé Francesco Sferrazza, un italien de 94 ans, originaire d’Alto Reno Terme, près de Bologne, aux policiers de sa ville le soir du 24 décembre ! Et il faut dire qu'avec la crise sanitaire actuelle et ses enfants vivant loin de chez lui, l'homme a été forcé de passer ses fêtes de fin d'année tout seul. Un événement qui a fortement attristé les policiers qui ont alors décidé de se rendre chez lui pour trinquer à sa santé. Afin de faire plaisir à Francesco, ces derniers ont également organisé un appel vidéo avec la famille de ce dernier. Un joli geste de solidarité qui, par ces temps moroses, met un peu de baume dans nos coeurs... Immortalisé par les deux agents, ce moment a été posté sur les réseaux sociaux et a touché toute l'Italie !

Ce matin, Clément nous partage une anecdote totalement dingue ! En effet, à l'occasion de ce début de l'année 2021, les commerçants de Bastia, en Corse, ont décidé de marquer le coup pour remercier leur clientèle. Il faut dire que par les temps qui courent, ceux qui ont osé braver le froid et la pandémie méritaient bien une récompense. Ne sachant pas vraiment quoi leur offrir, ces derniers ont alors eu l'idée de se payer la dédicace d'une personnalité mondialement connue. Et c'est Chuck Norris qui a été choisi. On vous laisse admirer la vidéo !

Ce message, qui a immédiatement suscité l'engouement et a généré des milliers de réactions de la part des internautes, est proposé par le site Caméo. En effet, grâce à cette application extraordinaire, on peut s'offrir, pour plusieurs centaines d'euros (ou plus selon la popularité de la star) une petite dédicace vidéo de la star de son choix. Vous pourrez notamment y trouver Lily Allen, Ice T ou encore Denise Richards !