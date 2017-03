Chuck Berry : Le chanteur de Johnny B. Goode est mort

Le chanteur et musicien américain Chuck Berry a été retrouvé mort dans sa maison de Saint Charles ( Missouri), il avait 90 ans. L’artiste n’était pas seulement une légende du rock and roll mais l’un des pionniers de ce genre musical avec des tubes comme Maybellene, Memphis, Roll Over Beethoven et le plus connu d’entre eux, Johnny B. Goode. Considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps, Chuck Berry avait reçu en 1984 le prestigieux Grammy Lifetime Achievement, prix récompensant l’ensemble d’une carrière. Il est l’un des premier musiciens à avoir été introduit dans le Rock and Roll Hall of Fame à son ouverture en 1986. Son ultime album, Chuck, devrait sortir dans le courant de l’année 2016. Si Chuck Berry n’a pas, à proprement parler, inventer le rock’n’roll il est l’un des premiers artistes à avoir popularisé le genre.

Deux des chansons de Chuck Berry ont été utilisées par la pop culture et ont donné naissance à des séquences cinématographiques cultes ! D’un côté Johnny B. Goode, qui apparaît dans le film Retour vers le Futur ( Robert Zemeckis, 1985) et de l’autre You Never Can Tell dans le film Pulp Fiction ( Quentin Tarantino, 1994 ). Dans le film de Zemeckis, Marty McFly fait un bon en 1955 et lors d’une séquence de bal de lycée on peut voir un groupe interpréter Johnny B Good et Marty s’incruster en jouant de la guitare de manière très rock comme s’il avait donné naissance à ce genre ! Quant à You Never Can Tell il s’agit de la bande sonore de la scène culte de Pulp Fiction où Mia Wallace et John Travolta participent à une compétition de danse et twistent avec beaucoup de talent !

Depuis l’annonce de la mort de Chuck Berry, de nombreuses groupes et artistes américains ont pris la plume sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Des Rolling Stones « qui sont très triste d’apprendre la disparition de Chuck Berry. C’était un vrai pionier du rock’n’roll et une grande source d’influence. » à Bruce Springsteen « Chuck Berry était le meilleur musicien de rock, guitariste, et le plus grand auteur de pure rock and roll qui ait jamais existé » en passant par Slash « J’ai le cœur brisé d’entendre que Chuck Berry est décédé. Il était indiscutablement le roi. Un moment de silence est définitivement à l’ordre du jour. RIP ». Lenny Kravitz a quant à lui rappelé à juste titre que « Aucun de nous ne serait là sans toi ! Continue à être rock mon frère ! » . Bruno Mars, Queen, Rod Stewart et même l’ancien président Bill Clinton se sont joints à ce concert de louanges et d’hommages !