Christine & The Queens : Un nouveau single sort ce soir !

Le prochain album de Christine & The Queens sort bientôt et après le succès de Chaleur Humaine, on a hâte de voir la suite. Vous avez écouté son premier single extrait de cet album Damn,dis-moi sur Virgin Radio. Un titre qui a sa version anglais comme vous l’avez entendu chez Jimmy Fallon. On vous en parlait hier, Christine & The Queens a dévoilé sur les Réseaux Sociaux la pochette de l’album et la date de sortie de ce nouvel album, ce sera le 21 septembre ! On va donc devoir attendre l’été pour l’album mais ce soir bonne nouvelle, Christine & The Queens sort un nouveau single !

Christine & The Queens a dévoilé hier sur Twitter les paroles de son prochain single, Doesn’t Matter, 2ème extrait du nouvel album de Christine & The Queens. On y voit une version en anglais également, serait-ce juste la traduction pour nos amis anglais ou y aura-t-il une version anglaise comme Girlfriend ? Rien n’est moins sûr !