Christine & The Queens en live à la salle Pleyel (VIDEO) 

Le 21 septembre dernier sortait Chris, nouvel album de Christine & The Queens. Sur cet opus, la chanteuse s'est révélée plus masculine, plus sûre d'elle, plus affirmée - une façon pour elle d'aborder ce nouveau chapitre de sa carrèière avec plus d'assurance. On avait déjà découvert des titres tels que Damn, Dis moi ou encore le dernier single, La Marcheuse. Bientôt, Christine & The Queens partira défendre ce nouvel opus sur les routes (notez qu'elle sera d'ailleurs en concert à l'AccorHotels Arena). Mais avant de se mesurer au public français, Christine & The Queens a offert un live intimiste à ses fans. Tout de suite, on vous emmène à la Salle Pleyel.

Ce concert, capté le 13 septembre dernier, propose quelques morceaux à retrouver sur l'opus : ainsi, Christine & The Queens a joué Comme si on s’aimait’, ‘5 Dollars’, and ‘Doesn’t Matter (Voleur de soleil)', des morceaux déjà bien connus du public. Maintenant que l'album est dans les bacs, il ne nous reste plus qu'à l'écouter en boucle pour mieux attendre sa tournée des zéniths. Patience !