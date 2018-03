Christine and The Queens : Retour sur ses meilleurs titres !

C’est l’annonce que l’on a kiffée, le retour de Christine & The Queen sur scène ! 4 dates, une à Los Angeles, New York, Londres et enfin à Paris le 18 décembre à l’AccorHotels Arena ! Appelez-la Chris maintenant, si on en croit sa nouvelle affiche et on nouveau look assumés. Et alors qu’un second album est en préparation, VirginRadio.Fr revient avec vous sur ses meilleurs titres !