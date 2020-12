Christine and The Queens : Son titre People, I've been sad encensé dans le monde entier !

L'année 2019 aura été très riche en émotions pour Héloïse Letissier, plus connue sous le nom de Christine and the Queens ! Il faut dire qu'après une prestation totalement exceptionnelle de COLORS (voir ci-dessous), durant laquelle elle en profitait pour interpréter son tout dernier titre People, I've been sad, la jeune chanteuse originaire de Nantes a également dévoilé dans la foulée, et par surprise, son EP La Vita Nuova. Un projet qu'elle aurait initialement du promouvoir à travers le monde mais qu'elle a, crise sanitaire oblige, présenté directement depuis son appartement parisien dans lequel elle offrait, quasi quotidiennement, des performances virtuelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'artiste qui se fait désormais appeler Chris a su séduire le grand public et les critiques du métier. En témoignent les nombreux encensements reçus par la chanteuse de la part de plusieurs magazines américains, dont le très respecté Time.

En effet, alors que les bilans de fin d'année commencent à fleurir dans de nombreuses revus spécialisées, le média américain en a profité pour présenter son classement des 10 meilleures chansons de 2020. Et devinez qui apparaît en première position ? Notre Christine and the Queens nationale bien évidemment. "People I've Been Sad est la preuve que le meilleur art provient généralement de l'expérience personnelle plutôt que de tentatives d'universalité" écrit ainsi le magazine à propos de ce titre écrit par la chanteuse alors qu'elle venait de perdre sa maman. Une reconnaissance qui n'arrive pas toute seule puisque Billboard a également classé ce titre entêtant à la 22ème position des 100 meilleures chansons de l'année. Idem pour le magazine Rolling Stone, une pointure au sein de l'industrie, qui place People, I've been sad, à la troisième place des meilleurs sons de 2020. Alors qu'elle s'apprête à dévoiler son troisième album, il semblerait que l'interprète de Paradis Perdus ait fait l'unanimité avec l'un des projets les plus personnels de tout sa carrière musicale.