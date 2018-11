Christine and The Queens : Son concert à l'AccorHotels Arena à suivre en direct sur TMC

Christine and the Queens, qui se fait appeler maintenant Chris depuis la sortie de son second album du même nom sera en concert les 18 et 19 décembre prochains à Paris dans la prestigieuse salle de l’AccorHotels Arena. La première date est déjà complète (la seconde ne devrait pas tarder à afficher sold out à son tour) et si vous ne pouvez pas être de la partie, nous avons le plaisir de vous annoncer que l’intégralité du show sera à suivre en direct sur TMC le 19 décembre prochain à partir de 19h. Un dispositif que la chaine avait déjà mis en place pour les concerts d’Indochine ou encore Orelsan également à l’AccorHotels Arena. Le live est une des spécialités de l’interprète de Comme Si, on a donc grande hâte de découvrir ce qu’elle nous réserve !

À la sortie de son nouvel album Chris, Christine and the Queens s’est classée numéro 1 des ventes. Ce second opus était très attendu étant donné le succès de son premier album Chaleur Humaine qui a été un véritable phénomène critique et commercial. L’artiste a été adoubée par les médias du monde entier et a joué devant des salles combles aux quatre coins du monde. Son titre Girlfriend a d’ailleurs été nommé chanson de l’année 2018 par le célèbre magazine américain Time, devant Childish Gambino, Ariana Grande ou encore Sigrid. Un exploit pour une artiste française ! En attendant son live à l’AccorHotels Arena à Paris, on vous propose de patienter en écoutant le brillant mash-up de Christine and the Queens qui reprend Rihanna et Kate Bush pour la BBC Radio 1.