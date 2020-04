Christine and The Queens se confie sur son troisième album plus "optimiste"

Il y a quelques semaines, Christine and the Queens dévoilait La Vita Nuova, un EP de quelques titres dont les déjà mythiques Nada, People, I've been sad ou I disappear in your arms. Une surprise pour les fans de la chanteuse qui ne s'attendait pas à un nouveau projet de si tôt. Et alors que l'artiste française devait faire la promotion de son dernier né aux États-Unis, la crise sanitaire actuelle l'en a empêchée. "J'ai ramené du matériel sonore et j'écrit beaucoup de nouvelles chansons. La créativité est une façon de parler avec mes émotions" précise ainsi la jeune femme sur son confinement. Une manière de travailler solitaire et isolée qui ne semble pas très éloignée des habitudes de la star : "Ça ressemble énormément à la manière dont je débute un nouvel album. Mon état d'esprit est différent parce que sur mon troisième album, je recherche quelque chose de vaste et de plus optimiste".

Après la réception mitigée de son opus Chris, l'interprète de Paradis Perdus espère repartir sur des bases plus saines : "J'étais surtout hyper triste pour le disque. Il était très sincère, plein d'espoir, avec une belle énergie. J'avais conscience que barrer mon nom aurait un côté sacrilège, mais il y a eu des malentendus et je me suis empêtrée dans des discussions parfois blessantes". Une période difficile pour la chanteuse même si cette dernière reste optimiste quant à l'avancée de son travail. "C'est comme si je faisais un énorme bond en avant. Il est aussi possible que je délire durant mon confinement. Maintenant je me dis 'C'est génial' mais peut-être que plus tard je me dirais plutôt 'Ah c'est nul'" ironise cette dernière.