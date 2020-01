Christine and The Queens : Retour sur sa reprise exceptionnelle d'un titre de Véronique Sanson (VIDEO)

L'année 2019 aura incontestablement été marquée par des prestations en live à couper le souffle ! C'est notamment le cas d'une reprise effectuée par Christine and the Queens lors d'une émission en l'honneur de Véronique Sanson diffusée sur France 3. La jeune chanteuse interprète le célèbre titre Rien que de l'eau, initialement dévoilé en 1992 avec l'album Sans regrets. Un moment plein d'émotions dans lequel on retrouve une Véronique Sanson totalement ébahit par la prestation de cette chanteuse issue de la nouvelle génération.

"Je suis fascinée par ce que j'ai entendu. Vraiment, décliner cette chanson comme tu l'as fait, j'adore. Quel talent !" s'écrit alors l'interprète de Ma drôle de vie dès la fin du live de Chris. "Merci beaucoup, c'était émouvant de chanter cette chanson devant vous" répond alors celle qui vient de terminer la tournée de son deuxième album. Visionnée plusieurs centaines de milliers de fois sur YouTube, cette vidéo à voir de tout urgence s'apparente, selon nous, à l'une des plus belles reprises de l'année 2019. On vous laisse en juger !