Christine and The Queens resplendissante dans un live pour Jimmy Fallon (VIDEO)

Ces derniers mois, Christine and the Queens était censée promouvoir la sortie surprise de son EP La vita Nuova. Crise sanitaire oblige, la jeune femme n'aura pas pu bouger de son appartement parisien mais n'aura pas hésité longtemps avant de trouver une alternative à ce problème. C'est donc tout naturellement que l'interprète de Paradis Perdus aura passé la quasi totalité de son confinement à offrir des prestations à ses fans depuis chez elle. Unique artiste française à avoir été invitée par Lady Gaga pour l'énorme concert One World : Together at home, Héloïse Letissier, de son vrai nom, vient tout juste de publier sa prestation dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Et une fois de plus, l'artiste nous laisse sur le derrière....

Invitée à chanter son tube I dissapear in your arms pour l'émission du célèbre animateur, Christine and the Queens apparaît vêtue de noir et de froufrous blancs dans ce qui semble être un entrepôt désaffecté. Comme à son habitude, la chanteuse brise la frontière entre performance vocale et danse. Plus qu'une simple interprétation, elle délivre un vrai spectacle. Un travail acharné devenu une véritable signature pour celle qui devrait sortir son troisième album dans les prochains mois. Un opus qu'elle décrit comme "vaste, plein d'espoir et d'ambition".