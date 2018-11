Christine and The Queens reprend Rihanna et Kate Bush en un mashup de qualité pour BBC Radio 1 !

Qu'on Kiss It Better de Rihanna et Wuthering Heights de Kate Bush ? On vous donne la réponse parce qu'on est gentils... Christine and The Queens ! Partie à la conquête du public anglophone -déjà bien acquit, il faut dire, Christine and The Queens continue son tour de piste en défendant son album Chris, sorti en septembre.

C'est un live qu'on oubliera pas. Un peu comme toutes les performances qu’Héloïse Letissier propose. Après Chaleur Humaine en 2014, c'est avec son second album et un nouveau look qu'elle fait sensation. Cette fois-ci, elle a décidé d'exprimer son talent sur le plateau de BBC Radio 1 Live Lounge et de réunir deux grandes chanteuses en mélangeant les genres, pour une prestation de qualité sur Kiss It Better (2016) et Wuthering Heights (1978).