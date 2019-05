Christine and the Queens reprend Heroes de David Bowie (VIDEO)

Après avoir mis le feu à Coachella, Christine and the Queens, qu’on appelle désormais Chris, était en tête d’affiche du festival All Point East à Londres. Un show très important pour sa carrière, vu l’envergure de l’événement outre-Atlantique. Durant son set, elle a offert des morceaux de ses deux albums Chaleurs Humaines et Chris mais aussi une superbe cover de Heroes, le tube emblématique du défunt David Bowie. Sa performance était très réussie et a même été saluée par la presse anglaise, dont le prestigieux NME. Revivez sa performance ci-dessous :

Parmi les titres notables, on retiendra les lives de Comme Si, 5 Dolls son dernier clip dévoilé, Girlfriend, Titled ou encore une reprise de Nasty de Janet Jackson. Le public londonien a répondu présent en nombre pour cette date, prouvant une nouvelle fois que l’influence de la chanteuse à l’international se fait de plus en plus importante…