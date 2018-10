Christine and The Queens reprend "California" de Mylène Farmer

Christine and The Queens -ou désormais Chris, s'est invitée sur le plateau de Taratata pour un live exceptionnel. Ainsi, la française a offert au public une reprise limpide et soignée du titre California de Mylène Farmer, tiré de l'album Anamorphosée sorti en 1995.

Sur le plateau de Nagui, Heloise Letissier aka Chris est venu défendre son single La Marcheuse, à la fois poétique et violent. Mais pas que ! Pour l'occasion, elle a également tenu à interpréter un des morceaux phare de Mylène Farmer. Et on doit avouer qu'elle l'a fait à la perfection. Qu'on soit fan ou non, force est d'admettre qu'elle assure et qu'elle ose. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que son album se hisse déjà au sommet des classements étrangers et qu'elle exporte sa tournée jusqu'aux Etats-Unis. Pour admirer le minimalisme qu'elle incarne à merveille, à vos clics !