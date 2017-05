Il y a une semaine à peine, l'Arena de Manchester était visée par une attaque terroriste atroce. De nombreux artistes ont tenu à rendre hommage à Ariana Grande et aux victimes (Miley Cyrus et Harry Styles en tête). Christine And The Queens a également apporté sa pierre à l'édifice en reprenant Greedy, un morceau du répertoire de la chanteuse américaine lors de son concert donné au Big Weekend Festival.

Elle a commencé son show en interprétant Titled (ou Christine, pour les puristes) et au cours de son show, elle a donc repris Greedy a cappella : "C'est ce que la musique devrait être" a t-elle déclaré à la foule. "La prise de pouvoir. C'est okay d'en vouloir plus. La musique pop devrait être un espace sécurisé, un espace où l'on peut crier haut et fort tout ce qui nous fait peur, un espace où l'on peut embrasser tout ce qui nous fait couler en temps normal. Pour moi, c'est ça la musique pop - un espace sécurisé". Et on ne peut qu'acquiescer. Celle qui s'est clairement imposée au Royaume-Uni a rendu un hommage poignant qui n'a pas laissé la foule indifférente.