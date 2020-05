Christine and The Queens : Regardez son magnifique hommage à Christophe (VIDEO)

Après Rien que de l'eau de Véronique Sanson il y a quelques mois et Lettre à France de Polnareff, Christine and the Queens s'attaque à un autre monument de la chanson française. En effet, invitée sur le plateau de l'émission "Le grand échiquier" sur France 2, la jeune femme avait décidé d'offrir une interprétation revisitée de son titre Paradis Perdus, en hommage au chanteur Christophe, décédé du coronavirus le 16 avril 2020. Un moment totalement hors du temps dans lequel on voit l'interprète de Damn, dis moi seule au milieu de la scène et vêtue d'une simple tenue noire.

Toujours très investie dans ces prestations, Christine and the Queens s'est permise d'insérer quelques paroles du titres Mots bleus, plus grand succès commercial du défunt chanteur à son titre à succès Paradis Perdus, qui était déjà une reprise de ce dernier. Un joli clin d'oeil de la part de celle qui se dit l'une de ses plus grandes fans : "Christophe était mon chanteur préféré, je l'aimais vraiment (...) je l'ai toujours écouté, il passait chez nous, ma mère l'adorait, des tous premiers albums aux derniers, que personnellement je tenais en très haute estime, près du coeur" précisait la jeune femme sur le plateau de l'émission. Accompagnée d'une photo de Christophe projetée derrière elle, Christine faisait sa première apparition depuis la fin du confinement. Un moment qu'on est pas prêt d'oublier !