Christine and The Queens : Regardez son live bouleversant dans C à Vous (VIDEO)

Deux ans après Chris, son dernier album, Christine and the Queens fait son grand retour sur le devant de la scène musicale. Accompagnée d'un EP sorti par surprise il y a quelques jours, l'interprète de Saint Claude était l'invitée de Anne-Elizabeth Lemoine dans l'émission C à Vous sur France 5. Un rendez-vous incontournable pour les artistes en promotion et l'occasion d'interpréter le titre, People, I've been sad, qui fait partie des six chansons présentes dans La Vita Nuova.

Dans une obscurité quasiment totale, Christine and the Queens a donc interprété le titre phare de son dernier projet. Un moment tout à fait solennel dont la mise en scène ultra travaillée est devenue la signature de la chanteuse française. Vêtue d'un costume à paillettes et maquillée d'un strass sur le coin de la joue, la star aux millions d'albums vendus fait un retour remarqué pour le plus grand bonheur de ses fans. Et ce n'est pas nous qui allons nous plaindre...