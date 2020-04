Christine and The Queens : Regardez le clip de I disappear in your arms (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Christine and the Queens surprenait tout le monde en dévoilant son nouvel EP La Vita Nuova ! Un opus composé de six titres et accompagné d'un court-métrage magnifique tourné à l'Opéra Garnier dans lequel l'artiste française nous prouvait une fois de plus ses nombreux talents. Partie pour une tournée de promotion en France mais aussi à travers le monde, l'interprète de Paradis Perdus n'aura pas eu le temps de présenter son dernier projet Outre-Atlantique en raison du confinement imposé par les gouvernements. Une situation compromettante qui ne l'empêche pas d'avancer et de cartonner. Bien au contraire.

Ces derniers jours, Christine and the Queens en a donc profité pour partager le clip de I disappear in your arms, première piste de l'EP La Vita Nuova, disponible également en version française avec le titre de Je disparais dans tes bras) sur l'opus. Une vidéo dont les images sont tirées du fameux court-métrage et où l'on aperçoit l'artiste dans différents endroit du Palais Garnier. Une véritable performance au niveau artistique avec des costumes tous aussi bluffants les uns que les autres ainsi qu'un jeu d'actrice particulièrement touchant de la part d'Héloïse Letissier, de son vrai nom. Bref, la vidéo est à voir de toute urgence !