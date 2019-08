Christine and The Queens prépare un épilogue à l'album Chris

Dans quelques jours, Christine and the Queens mettra un terme à sa longue et fructueuse tournée mondiale qui l'aura fait passer par de nombreuses salles et d'innombrables festivals. Et après avoir transmis son énergie à des milliers de personnes venues l'applaudir, l'interprète de Damn, (dis-moi) serait sur le point de se lancer dans de nouveaux projets. Jamais à court d'idées, Christine and the Queens, qui continue la promotion de son dernier album, prépare actuellement quelques surprises à son public. C'est lors d'une interview pour le 1000ème numéro du magazine Vogue qu'elle s'est confiée.

Cette dernière a précisé qu'elle était sur le point d'avoir "un automne studieux en perspective". Elle sera notamment sur le devant de la scène lors de la sortie de l'album de Charli XCX, avec qui elle a collaboré sur le titre Gone mais elle a également prévu "de nouvelles musiques, pour ajouter un épilogue à mon dernier album

". Et par épilogue, il faut entendre réédition. C'est également le terme qui avait été utilisé par Orelsan pour la réédition de La fête est finie.