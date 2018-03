Christine and The Queens prépare un deuxième album (et il arrive bientôt)

Avec le succès considérable de Chaleur Humaine, son premier album, Christine & The Queens a mis la barre haut. Ce premier essai a triomphé autant dans l'hexagone qu'aux Etats-Unis, la menant sur la scène de Coachella. Après quelques années intenses, elle s'est retirée de la scène médiatique - pour mieux préparer son deuxième album. Et bonne nouvelle, il arrive bientôt.

En quatre ans, Christine & The Queens a enchaîné les records : elle s'est produit avec Madonna et Elton John, son premier album s'est écoulé à 600.000 exemplaires en France tandis que sa version anglaise (Titled) a passé près de onze semaines dans le Top 10. Après tout ça, la chanteuse a pris le temps de retourner en studio, pour mieux revenir. Ce nouvel opus devrait sortir courant 2018 et selon son label (britannique), il devrait "être différent", selon les propos recueillis par Music Week. Mais que les fans se rassurent, "il sonne fantastiquement bien".

"Il avance. J'écris sans difficulté. Je suis plutôt impatiente. J'aime aussi l'idée d'inviter des gens que j'admire dans un disque très choral. Mais je ne sais pas encore", avait expliqué la chanteuse en évoquant ce disque à venir. Le premier album était touchant, presque planant. le deuxième, lui, devrait être un peu plus rythmé, "plus pêchu, plus funk". Aura t-il le même succès que le précédent ? On l'espère !