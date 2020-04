Christine and The Queens partage ses conseils pour mieux vivre le confinement (VIDEO)

Ce week-end, le monde entier avait les yeux rivés sur ce qui pourrait devenir le plus grand concert virtuel jamais organisé dans le monde. Organisé par la très puissante Lady Gaga, One World : Together at Home aura réuni des dizaines d'artistes tels que Céline Dion, Elton John, Taylor Swift, les Rolling Stones ou encore Christine and the Queens. En effet, la chanteuse française était l'une des seules artistes francophones aux côtés du phénomène Angèle. Un live totalement dingue que l'interprète de Paradis Perdus a tenu à honorer depuis son appartement parisien, son lieu de confinement depuis le début de la pandémie.

Après l'interprétation parfaite de ses titres People, I've been sad et Mountains, la jeune femme en a profité pour délivrer quelques conseils au public. "Je sais que cela peut être épuisant sur le plan émotionnel et c'est le cas, en fait. C'est la quatrième semaine ici en France et c'est assez intense, mais ce que je me dis quand je veux garder la motivation de rester ici, c'est de penser à toutes les personnes fantastiques qui travaillent à l'extérieur pour éradiquer la progression du virus et prendre soin des personnes qui sont touchées, ou des personnes qui doivent travailler, en risquant leur aide." affirme t-elle avec émotion avant de conclure en disant : "Je pense que la chose que je peux faire moi-même pour être utile, au lieu de chanter, c'est de rester à l'intérieur et c'est ce que je me dis si je me sens un peu déprimé. Je sais que c'est difficile et n'hésitez pas à aller vers les gens si vous vous sentez déprimés, virtuellement. Essayons de rester à l'intérieur maintenant, intensément, pour que ce soit fini plus vite."