Christine and The Queens, Miley Cyrus... les performances du Global Goal Concert (VIDEO)

Après la majestueux concert organisé par Lady Gaga il y a quelques mois pour lutter contre la pandémie de Corona Virus, l'organisme Global Citizen a réitéré l'expérience pas plus tard que le week-end dernier. On attendait cette fois des artistes tels que Coldplay, Miley Cyrus ou encore Shakira. Mais, pas que ! Si elle avait déjà participé à One World : Together At Home, Christine & The Queens nous a (de nouveau) offert un live inoubliable. Exit son appartement, l'artiste a investi le Grand Palais (à Paris) pour interpréter La Vita Nueva - le tout dans une tenue signée Balmain à couper le souffle. Voyez plutôt :

"C'est une année étrange que nous expérimentons tous ensemble", expliquera plus tard la chanteuse sur la page de l'organisme. "Aujourd'hui plus que jamais, ce n'est pas le moment de se taire. Le silence tue et tant qu'artiste, tout ce que je peux faire, c'est m'exprimer et espérer que l'extase d'une chanson puissent appeler à plus".

De leur côté, Shakira et Miley Cyrus ont respectivement interprété Sale El Sol et Help! (des Beatles).