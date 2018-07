Christine and The Queens : Girlfriend en live pour BBC Live Lounge 

Depuis la sortie de Damn, Dis-Moi (ou Girlfriend, pour les anglophones), Christine & the Queens est sur tous les fronts. La chanteuse - qui vient de sortir un autre single- prépare activement la sortie de son album intitulé Chris. Et quand on a réussi à se faire un nom Outre-Manche, il faut multiplier la promo par deux. Ainsi, lors de son passage à Londres, Christine & The Queens a offert une version live de Girlfriend pour le BBC Live Lounge. Et c'est à découvrir de suite !

Si vous connaissez le principe du Live Lounge, alors vous savez que le plus souvent, les artistes de passage sont invités à reprendre des morceaux qui, à la base, ne s'inscrivent pas dans leur genre musical. Christine & The Queens, elle, a choisi de reprendre What Lovers Do par Maroon 5 (ft. SZA). Et évidemment, elle a offert quelque chose d'unique. Notez qu'Adam Levine en personne a salué sa performande sur ses réseaux sociaux. Mission accomplie pour Christine & The Queens, donc !