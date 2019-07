Pour Christine and The Queens, "la prochaine étape, ce sera de voir des femmes à des postes plus techniques" 

Week-end chargé pour Christine & The Queens ! Après avoir littéralement enflammé la scène de Garorock, l'interprète de Damn, Dis Moi s'est envolée pour l'Angleterre - où Glastonbury l'attendait. Et avant de monter sur scène, elle s'est prêtée au jeu de l'interview pour BBC Music. Si de plus en plus de femmes parviennent à faire entendre leur voix dans la sphère musicale (nous parlons ici d'artistes telles que Taylor Swift qui se sont élevées contre le streaming ou même d'artistes féminines qui se sont imposées dans les charts), elles restent encore minoritaires en ce qui concerne l'aspect technique.

"Le paysage pop est rempli de différentes représentations de la féminité, ce que j'apprécie. Il y a Solange, Beyoncé, Billie Eilish... il y a différentes façon d'être une femme dans cette industrie et je trouve cela vraiment cool", a t-elle ainsi confié au média. "Je pense que la prochaine étape pour emmener tout ça encore plus loin, ce sera de voir plus de femmes à des postes techniques : comme des femmes qui produisent ou des femmes ingénieurs".

Alors, atteindrons-nous ce but un jour ? On l'espère en tout cas !