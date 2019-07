 Charli XCX ft. Christine & The Queen, le duo arrive !

Un duo entre deux reines de la pop ? On n'attendait que ça. Et justement, Christine & The Queens a posé sa voix sur le prochain morceau de Charli XCX. Retenez votre souffle, Gone sera publié dès demain (12 juillet ) ! C'est sur les réseaux sociaux que Charli XCX a annoncé la nouvelle, choisisssant au passage un petit meme de circonstance : "C'est le feu", peut-on ainsi lire. On ne sais pas vous mais nous, on a hâte d'écouter tout ça !

NEW SONG DROPPING IN 7 DAYS. GONE FT @QUEENSCHRISTINE pic.twitter.com/wgoGxPobBb — Charli (@charli_xcx) 10 juillet 2019

Il faut dire que l'une comme l'autre, elles n'ont pas chômé : Charli XCX s'est chargée d'ouvrir les concerts du Reputation Stadium Tour de Taylor Swift avant de se consacrer à sa musique. De son côté, Christine & The Queens enchaîne les festivals (on a pu la voir à Garorock ainsi qu'au MainSquare) pour défendre son dernier album. Notez d'ailleurs qu'elle travaille activement sur son troisième opus ! Patience, plus que quelques heures avant de découvrir Gone.