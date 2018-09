Christine and The Queens : Un film sortira sur Apple music 

Ce mois de septembre est important et symbolique pour Christine & The Queens, fraichement devenue Chris : son prochain album (Chris) sortira d'ici quelques semaines et déjà, tout annonce le succès de son premier opus : Chris a fait un retour en fanfare avec Damn, Dis Moi - un single plus funky, plus musclé et surtout, plus affirmé. Si la chanteuse a choisi de se forger un nouveau personnage, c'est parce que selon, elle, "Chris, c'est une façon d'être à l'aise dans le chaos". Et pour ceux qui voudraient entrer dans les coulisses de cette album (et même, de cet nouvel ère), la chanteuse a confirmé qu'un documentaire serait disponible sur Apple Music.

The story behind the album.#AppleMusicPresents: Chris.

Watch only on @AppleMusic.

14 September. https://t.co/us0ZyzfLPk pic.twitter.com/ssfYDyjpHN

— Christ̵i̵n̵e̵ ̵a̵n̵d̵ ̵t̵h̵e̵ ̵q̵u̵e̵e̵n̵s̵ (@QueensChristine) 4 septembre 2018

"L'identité se construit constamment, confie t-il. "Il faut la retravailler et la redéfinir". Ce fameux documentaire sera disponible le 13 seprembre prochain à Paris. Pour le reste du monde, il faudra attendre 24 heures de plus (le 14 septembre, donc). Voilà qui devrait encore plus familiariser les fans de l'artiste à ce nouvel album qui arrive. Aussi, sachez que Christine & The Queens partira en tournée pour le présenter dès la fin de l'année.