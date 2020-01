Christine and the Queens fait taire les rumeurs, Indochine de retour et Jenifer explique son départ de The Voice... Toutes les news Musique !

Après cinq saisons passées à buzzer des candidats aussi talentueux les uns que les autres dans The Voice, Jenifer ne rempilera pas pour une nouvelle année ! Annoncée il y a déjà plusieurs mois, la nouvelle n'avait pas manqué de surprendre les fans du célèbre télé-crochet qui devront désormais faire avec Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Et alors que certains parlaient d'une éviction de la production ou d'une lassitude de la part de l'interprète de Au Soleil, cette dernière a tenu à remettre les choses au clair dans une récente interview.

En septembre 2018, Christine and the Queens dévoilait son album : Chris. Bien plus qu'un deuxième opus, la chanteuse française se montrait au grand public sous un tout nouveau jour. Récemment interviewée par le magazine Paris Match, elle s'est longuement confiée sur la réception du public quant à sa nouvelle identité et au message qu'elle tente de transmettre. Des critiques pas toujours facile à entendre même pour une jeune fille d'à peine 30 ans qui précise que "être née jeune fille blanche queer dans la société français fait que mon corps est déjà inscrit dans un rapport de force".

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les millions de fans d'Indochine ! Près de deux années après la sortie de leur album sobrement intitulé 13, Nicolas Sirkis et ses acolytes pourraient bien être au cœur d'une énorme tournée de plusieurs mois. En effet, il y a quelques jours, le compte Instagram du groupe de rock s'est affolé avec la publication du clip de Karma Girl, tourné durant les derniers concerts lillois de leur 13 Tour. En légende, ces derniers partagent une information assez énigmatique : "Merci à tous pour cette année 2019, pour vos soutiens, pour ces incroyables deux jours au Stade Pierre Mauroy, et d’être là.

Rendez-vous en 2020 et 2021, nous serons là".

Voilà une nouvelle qui ne devrait pas ravir les fans de la première heure du célèbre groupe de rock ! En effet, Dave Evans, le chanteur originel d'AC/DC, s'est récemment exprimé publiquement quant à son non retour au sein du groupe qu'il a quitté en 1974. Si il demeure la voix des deux premiers albums Can I Sit Next To You Girl et Baby Please Don’t Go, ce dernier n'aura pourtant pas tenu un an après le premier concert. Il sera aussitôt remplacé par Bon Scott. Face aux récentes rumeurs qui parlaient d'un retour imminent de sa personne auprès de ses anciens acolytes, Evans a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux.