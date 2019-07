Christine and The Queens et Charli XCX teasent le clip de Gone (VIDEO)

La planète pop peut se vanter d'avoir des artistes féminines puissantes et talentueuses : alors que Taylor Swift prépare la sortie de son prochain album, Miley Cyrus, elle, secoue les mentalités avec Mother's Daughter. Et, elles ne sont pas seules à surprendre leur monde ! Récemment, Charli XCX a annoncé que son prochain morceau serait une collaboration avec Christine & The Queens. Et on ne va pas se mentir, la nouvelle nous a ravi pour deux raisons : déjà, parce que ces deux artistes ont des univers personnels très développés. Ensuite (et surtout), on ne pouvait pas être plus fiers de voir Christine & The Queens collaborer avec une artiste US. Gone, leur single, est attendu pour la fin de journée. Et pour patienter, voici le teaser du clip :

Gone succèdera ainsi à Blame it on your Love ft. Lizzo. Et si la pop star continue sur sa lancée, il faudra s'attendre à une vidéo qui prône l'amour et l'acceptation. Patience, le clip devrait être publié à 21h ce soir sur Youtube !