Depuis ce matin, les messages d'anniversaire pleuvent sur les réseaux sociaux de Christine and The Queens. Les fans les plus avides n'ont pas manqué de souhaiter les 29 ans de leur idole et ont d'ailleurs marqué depuis longtemps cette date du 1er juin d'une pierre blanche. Ou, au moins, depuis le 2 juin 2014, sortie officielle de Chaleur Humaine, premier album de la petite chanteuse (par la taille) qui allait donner une nouvelle couleur au paysage musical français. Depuis, Héloïse Letissier pour l'Etat Civil a enchaîné les succès : son premier disque s'est vendu à plus d'un million de copies à travers le monde, elle a dominé les charts anglais et a affiché sold out dans les plus grandes salles françaises. Les clés de sa réussite ? Un talent de composition et d'écriture inédit et une affabilité, d'aucuns diraient une auto-dérision, qui lui confère une sympathie incroyable.

Can't wait to be 41 - thanks for all the birthday wishes - bisou de Berlin ???? Une publication partagée par Christine and the Queens (@christineandthequeens) le 1 Juin 2017 à 3h08 PDT

Oui mais alors que devient-elle ? A-t-elle pris du temps pour elle après deux années de tournée internationale ? Ce serait bien mal connaître l'interprète de Saint Claude. Christine and The Queens s'est simplement concentrée dans un premier temps sur sa carrière à l'étranger - elle a d'ailleurs récemment rendu hommage lors d'un concert en Angleterre à Ariana Grande suite à l'attaque terroriste de Manchester - puis s'est attelée à l'écriture et à l'enregistrement de son second album. Un projet qui devrait rester dans la veine de Chaleur Humaine quoique la chanteuse ait voulu y mettre une touche plus sexy. Et si aucune information n'a encore été dévoilée sur ce deuxième disque, on peut imaginer sans mal la rotation en radio d'un premier titre en septembre pour une sortie fin 2017.