Christine and The Queens : Elle revient sur son tube Saint-Claude (VIDEO)

En quelques années, Christine and the Queens aura su s'imposer parmi les chanteuses les plus talentueuses et les plus bankable de sa génération. Quelques semaines après la sortie de son nouvel EP La Vita Nuova, la chanteuse inaugurait le nouveau concept d'Apple Music : Explication de texte. Une vidéo de quelques minutes dans laquelle un artiste raconte les paroles d'un de ses titres. Et c'est la chanteuse française qui inaugurait il y a quelques jours la chanson qui a fait son succès en 2014 : Saint-Claude.

Titre de l'arrêt de bus auquel Christine and the Queens s'est arrêté, la chanson raconte l'histoire d'un homme moqué. "C'est moi qui observe quelqu'un rencontré par hasard dans Paris. En le décrivant, je parle aussi pas mal de moi" explique l'artiste française. Celle-ci décrit ainsi le texte comme un "aller-retour entre ce que je regarde et ce que ça réveille en moi". Enfin, elle s'attarde sur ces fameuses répétitions, qui ont largement participé au succès de la chanson : "Je me suis amusée sur les jeux de répétitions de la fin d'un mot qui créent un autre sens. C'était venu très instinctivement. 'Les mains sont livides-vides-vides', ça raconte le vide, la solitude, une façon de se tenir".

