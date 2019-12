Christine and The Queens : Elle revient sur les rumeurs liées à son identité !

En septembre 2018, Christine and the Queens dévoilait son album : Chris. Bien plus qu'un deuxième opus, la chanteuse française se montrait au grand public sous un tout nouveau jour. Récemment interviewée par le magazine Paris Match, elle s'est longuement confiée sur la réception du public quant à sa nouvelle identité et au message qu'elle tente de transmettre. Des critiques pas toujours facile à entendre même pour une jeune fille d'à peine 30 ans qui précise que "être née jeune fille blanche queer dans la société français fait que mon corps est déjà inscrit dans un rapport de force".

C'est après l'immense succès de Chaleur Humaine, vendu à 1,3 millions d'exemplaires, qu'Héloïse Letissier, de son vrai nom, a pu se pencher sur des plus sujets tabous : "La reconnaissance de mon travail m'a donné l'espoir (...) Dans mon deuxième album, j'ai eu envie de questionner le tabou qu'est la sexualité active d'une femme. D'être celle qui revendique une sexualité conquérante que l'on attribue classiquement à un homme". Un parti pris pas toujours simple à assumer puisqu'elle précise que les critiques à son égard ont parfois été dures : "La moitié de la France s'est demandée si je transitionnais, c'est quand même assez irrespectueux... Parce que j'ai les cheveux courts je deviens un homme ?". Pourtant, loin d'être défaitiste, l'interprète de Comme si conclut en affirmant qu'elle croit en la jeunesse : "Je vois que les gens de 15-16 ans sont bien plus prêts à parler de ces questions".