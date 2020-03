Live Réseaux Sociaux : Christine and The Queens reprend Blinding Lights de The Weeknd (VIDEO)

La propagation du Coronavirus a entraîné le confinement de centaines de millions de personnes sur tout le globe. Une situation quasiment inédite qui a aussitôt mis le monde de la musique à l'arrêt. Annulation de concerts, albums repoussés... Plus rien ne se passe ! Du moins, c'était avant que certains artistes aient la bonne idée de divertir leur public directement de chez eux. C'est notamment le cas de Christine and the Queens qui a décidé de donner rendez-vous tous les jours aux alentours de 18h à ses fans pour un moment de détente et de partage.

En plus des titres de son nouvel EP, La Vita Nuova, Christine and the Queens en a également profité pour reprendre un des titres les plus écoutés en ce moment : Blinding Lights de The Weeknd. Issu de l'album After Hours, sorti par l'artiste canadien le 20 mars dernier, ce tube est ici repris par la chanteuse française qui se produit au milieu de son appartement avec pour unique compagnie le strict minimum en matière de matériel et son smartphone posé devant elle. Une artiste qui s'adapte à la situation et qui nous offre des moments exceptionnels !