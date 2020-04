Christine and The Queens : Écoutez sa reprise magnifique de Lettre à France de Polnareff (VIDEO)

Après Rien que de l'eau de Véronique Sanson il y a quelques mois, Christine and the Queens s'attaque à un autre monument de la chanson française. En effet, invitée sur le plateau de Taratata le 3 avril dernier, la jeune femme avait décidé d'offrir une interprétation de Lettre à France, de Michel Polnareff. Un moment totalement hors du temps dans lequel on voit l'interprète de Damn, dis moi seule au milieu de la scène et vêtue d'une magnifique tenue brillante.

Visiblement très touché par la reprise de son titre, Michel Polnareff, désormais exilé aux États-Unis, a tenu à s'exprimer sur son compte Twitter. Dans une publication où il partage la vidéo de Christine and the Queens, il a tenu à la féliciter pour son interprétation : "Magnifique interprétation, Mersea @Christineandthequeens pour cette magnifique version de cette chanson qui représente tellement pour les Français qui, pour une raison ou une autre, ont décidé d’être Français ailleurs". Alors, à quand la collaboration entre ces deux artistes issus de deux générations différentes mais liés par leur talent commun.