Christine and The Queens : Écoutez Eyes of a Child, son tout nouveau single (AUDIO)

Il y a quelques mois, Christine and the Queens dévoilait son EP La vita nuova. Un recueil sorti par surprise et porté par les titres I dissapear in your arms, Nada ou encore People, I've been sad. Si la chanteuse n'aura pas vraiment pu le promouvoir à travers le monde comme c'était prévu avant la crise sanitaire et le confinement, cette dernière n'aura pas chômé pour autant. En effet, c'est à grands coups de lives depuis chez elle et de prestations pour des émissions aux quatre coins du globe que l'interprète de Paradis perdus aura permis au plus grand nombre de découvrir ce projet si spécial. Jamais à court d'idées, ce véritable bourreau de travail vient de dévoiler le titre Eyes of a Child. Un morceau créé pour la série HANNA diffusée sur Amazon Prime. On vous laisse en profiter.