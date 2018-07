Patience, l'arrivée de l'album est prévue pour septembre ! Christine & The Queens (ou Chris, si vous préférez) prépare activement son retour dans les bacs. Ainsi, après la sortie de son premier single très efficace Damn, Dis Moi (qu'elle est déjà allée présenter aux Etats-Unis), la chanteuse est de retour avec Doesn't Matter, un morceau tout aussi efficace. Dans le clip, on la retrouve cette fois au sol, au beau milieu d'un parking. Mais, il ne lui faudra pas longtemps pour se relever et nous offrir une chorégraphie comme elle seule sait les réaliser.

Pour opérer ce retour réussi, Christine & The Queens a affiné son personnage. Adieu les queens, il ne reste que Chris : "J'ai le plus étrange mais le plus beau métier du monde", à t-elle expliqué à Zane Lowe. Je peux choisir et décider de qui je veux être et jusqu'où je peux aller". Aussi, elle poursuit : "Cela devait être Chris parce que jétais plus audacieuse et plus forte, j'avais plus de muscles. C'est comme s'autoriser à devenir plus que ce que l'on est. C'est pourquoi, pour moi, ça ne semblait pas être une acrobatie ou un grand écart'. Et visiblement, le personnage de Chris lui réussi. Doesn't Matter ne devrait pas tarder à recevoir le même traitement que son prédécesseur - à savoir, énormément de succès.