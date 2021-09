Christine and The Queens dévoile un nouvel EP avec deux reprises iconiques

Ce samedi 25 septembre, Christine and the Queens était l'invitée exceptionnelle du Global Citizen Live à Paris. L'occasion pour la célèbre ONG de frapper un grand coup mais surtout d'alerter sur la situation des plus pauvres dans le monde ainsi que du réchauffement climatique. Invitée à performer aux côtés d'Elton John, de Doja Cat, d'Ed Sheeran ou encore des Black Eyed Peas, la chanteuse française ne s'est pas dégonflée. Bien au contraire. C'est donc entourée de ses danseurs et avec une énergie déroutante que celle qui n'était pas remontée sur scène depuis plusieurs mois à entamé une performance mémorable devant les 20 000 spectateurs venus assister à à cet événement mythique qui marquait également le retour des grands rassemblements autour de la musique. Nous étions là pour tous les artistes, et Christine and the Queens nous a touché en plein cœur !

C'est aux alentours de 21h30 que la chanteuse est entrée en scène pour nous interpréter ses titres People, I've been sad ou encore Tilted, la version anglaise de Christine. Seulement voilà, cette dernière en a également profité pour dévoiler, à la stupeur générale, deux titres totalement inédits : Freedom, une reprise de George Michael datant des années 90, et Fais Comme l'Oiseau, dévoilé initialement en 1972 par Michel Fugain. Une très belle surprise de la part de Christine and the Queens qui avait décidé d'aller plus loin en sortant sur toutes les plateformes spécialisées un EP intitulé Joseph comprenant ces deux magnifiques cover. Ce sont donc les spectateurs du Global Citizen parisien qui auront eu la chance d'entendre le dernier projet de la jeune femme en exclusivité. Un show qui devrait figurer parmi les plus iconiques de ces dernières années et pour lequel l'interprète de Paradis Perdu a même renoncé, le temps d'une soirée, à sa pause musicale.

