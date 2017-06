Les anglais adorent Christine and The Queens et elle le leur rend bien. Alors que la version anglophone de son Chaleur Humaine a caracolé en tête des charts anglophones - son premier album s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde - elle vient de sortir en exclusivité pour nos comparses anglais un featuring inédit avec le DJ britannique Mura Masa. Un titre aux accents caribéens intitulé Second 2 None qui fait la place belle à la voix assurée de la chanteuse nantaise. Et à collaboration spéciale, présentation particulière : c'est la célèbre animatrice de la BBC Radio 1, Annie Mac, qui a diffusé pour la première fois la chanson.

Invité au micro d'Annie Mac, Alex Crossan de son vrai nom a expliqué avoir rencontré Christine and The Queens lors d'un événement mode à Londres. L'alchimie a été immédiate et le DJ lui a remis un son, "une boucle" confesse-t-il même, qu'il n'arrivait pas à terminer. La chanteuse a, alors, pris à bras-le-corps le morceau en retravaillant les arrangements avec lui. Elle s'est ensuite attelée elle-même à l'écriture du morceau. Mura Masa explique également qu'il n'a fallu que deux prises à la chanteuse pour enregistrer Second 2 None qui sortira officiellement le vendredi 30 juin. Un joli moyen de nous faire patienter jusqu'à la sortie du second album que Christine and The Queens a défini comme "sexy et terrifiant" à la fois.