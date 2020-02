Christine and The Queens dévoile son nouvel EP et un film exclusif (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Christine and the Queens dévoilait son nouveau morceau intitulé People, I've been sad. Un peu plus tard, la chanteuse annonçait La Vita Nuova, un nouveau projet dont on ne connaissait pas les détails. Alors que ses fans se demandaient ce qu'allait leur réserver l'interprète de Christine, ces derniers ont enfin la réponse avec la sortie inédite d'un EP ainsi que d'un film d'une dizaine de minutes dans lequel elle chante les titres de son nouvel opus.

Tourné à l'Opéra Garnier, le film nous montre Chris dans diverses situations. Que ce soit sur la scène du célèbre bâtiment toute seule au piano ou dans une salle de répétition avec ses danseurs, chaque titre a droit à sa propre mise en scène. Dans cet EP de six titres, on retrouve People, I've been sad, Je disparais dans tes bras, Mountains (we met), Nada, La Vita Nuova (ft. Caroline Polachek) et I disapear in your arms. Une sortie totalement surprise qu'on vous laisse découvrir sur Virgin Radio !