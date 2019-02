Christine and the Queens dévoile le prochain single de "Chris"

Valeur sûre de la scène française, Christine and the Queens brille autant à l’étranger que dans l’Hexagone. La chanteuse originaire de Nantes a fait vendredi 8 février dernier une prestation live remarquée aux Victoires de la musique 2019, et est également nommée aux Brit Awards 2019 dans la catégorie Artiste internationale de l’année. La cérémonie aura lieu le 20 février prochain et on croise les doigts pour elle ! Chris sera en avril prochain également à l’affiche de Coachella, soit l’un des plus grands festivals du monde. Pour couronner le tout, l’exploitation de son second album Chris continue et c'est 5 Dols qui a été choisi comme prochain single. On l’écoute tout de suite sur VirginRadio.fr !

Après le génial La Marcheuse, c’est donc 5 Dols qui défendra à son tour le second opus de Christine and the Queens. Ce titre avait déjà eu le droit à un clip pour sa version anglaise 5 Dollars et l’artiste s’y mettait dans la peau d’une prostituée avant d’y inverser les rôles. Encore un succès annoncé pour Christine and the Queens qui est attendue pour la saison des festivals de musique cet été, à l’affiche notamment de Garorock, Main Square, Musilac et Les Vieilles Charrues.