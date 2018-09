Christine and The Queens devient toréador dans le clip de La Marcheuse

Ce single, Christine & The Queens l'a dévoilé il y a quelques semaines déjà. Depuis le mois de mai, la chanteuse qui a connu un succès phénoménal avec son premier opus Chaleur Humaine est de retour sur le devant de la scène. Christine (ou Chris) offre cette fois une musique plus funky, plus costaud, plus robuste. Il faut dire que depuis la sortie de son premier opus, Christine & The Queens a voyagé (sa musique s'est exportée jusqu'au Etats-Unis, l'emmenant sur la scène de Coachella), elle s'est affirmée. Après avoir dévoilé Damn, Dis Moi, 5 Dollars ou encore X, la voici qui présente La marcheuse avec un clip aussi esthétique que symbolique.

On la retrouve cette fois arborant une tenue de toréador. Pour l'occasion, Christine & The Queens s'est rendue en Espagne. Blessée au visage, la chanteuse marche sous le regard méfiant et soupçonneux des habitants. Elle croise ensuite un taureau - avec lequel elle poursuivra son chemin. Dans ce clip, on pourrait presque voir une métaphore de ce qu'a pu vivre la chanteuse par le passé : "Jeune fille, j'ai souffert des injonctions de la société, des définitions de la féminité par les médias. Je travaille désormais sur une féminité plus masculine", a t-elle expliqué au média Moustique.be.

Plus forte, plus armée et définitivement plus blindée, Christine & The Queens poursuit sa route avec un nouvel album qui, nous en sommes sûrs, séduira autant que le premier. Verdict le 21 septembre, jour de la sortie. En attendant, on vous conseille le film qui vous emmène dans les coulisses de ce dernier.