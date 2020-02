Christine and The Queens de retour avec People, I've been Sad (VIDEO)

Chris(tine) & The Queens est de retour ! L'artiste a dévoilé le morceau lors d'une session avec COLORS.

Après avoir passé près de 18 mois à parcourir le monde pour défendre son deuxième opus (Chris, sorti en 2018), Christine & The Queens nous revient, plus puissante que jamais : chez Idolator par exemple, on présente le morceau comme "quatre minutes de perfection pop".

Celle qui a su s'imposer autant en France qu'à l'international nous offre d'ailleurs un morceau en anglais, mais aussi en Français : “It’s true that people I’ve been sad (people I’ve been sad), it’s true that people I’ve been gone (people I’ve been gone)", chante t-elle. Christine & The Queens s'ouvre, partageant son malaise face à une société qui, de nos jours, oublie de faire attention aux autres - et c'est brillant.