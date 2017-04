Christine and The Queens, Damon Albarn...Mura Masa dévoile la tracklist de son premier album

Après Cashmere Cat et son impressionnant casting réunissant Selena Gomez, The Weeknd, Ariana Grande et bien d'autres sur son premier album studio (sortie le 28/04), c'est au tour d'une autre relève de l'électro d'en dévoiler plus sur son premier opus. L'anglais Mura Masa a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie de son album pour le 14 juillet. Il en a dévoilé la tracklist mais aussi les featurings réunis pour l'occasion. Outre ses habituelles collaboratrices ( Bonzai, Nao), les feat déjà dévoilés ( Charli XCX, A$AP Rocky), Christine and the Queens, Damon Albarn, Desiigner ou encore Jamie Lidell seront aussi de la partie.

debut album out 14.7.17.pre-order album for early tix access on my UK tour: https://t.co/T54gfp6DwkOther retailers: https://t.co/4JI0UjDRLG pic.twitter.com/6FFNV9t6Pn — ㅤ (@mura_masa_) 26 avril 2017

Pour fêter la sortie de l'album, des affiches avec la pochette de l'album et le nom de chaque chanteur y participant ont été affichées dans les villes natales des artistes en featuring. Notre Christine and The Queens s'affiche donc fièrement à Nantes, A$AP Rocky à Harlem ( New York), Desiigner à Brooklyn ( New York) etc etc. Mura Masa a annoncé dans la foulée une série de concerts en Europe dont une date parisienne le 28 octobre à l'Elysee Montmartre. Le producteur s'est confié sur sa collaboration avec Damon Albarn sur le titre Blue, précisant que c'était probablement sa chanson préférée sur l'album et qu'il était très excité que l'orfèvre de Gorillaz interprète cette chanson destinée à sa petite amie. Rendez-vous le 14 juillet pour écouter cet album éponyme qui s'annonce particulièrement intéressant !