Christine and The Queens : Comme Si, la performance impressionnante chez Stephen Colbert (VIDEO)

Entre Christine & The Queens et les Etats-Unis, c'est une belle histoire qui se poursuit. Après le succès incontestable de Chaleur Humaine en France mais aussi, Outre-Atlantique, la chanteuse s'est donnée pour mission de proposer un deuxième album qui parle autant aux francophones qu'aux anglophones. Et la mission est accomplie. Chris s'est hissée en tête des ventes et Christine & The Queens est attendue sur scène dans les deux pays. Et justement, actuellement aux Etats-Unis, elle a livré une performance impressionnante sur le morceau Comme Si - qui succède ainsi à Damn, Dis moi ou encore à La Marcheuse.

Avec toute la souplesse qu'on lui connaît, Christine & The Queens a ainsi livré une performance plus qu'impressionnante. La chanteuse poursuit ainsi son ascension, s'imposant encore un peu plus chez nos voisins américains. En France, on l'attend à Nantes dès le 4 décembre. Ensuite, elle passera notamment à Montpellier, à Bordeaux ou encore à Paris (à l'AccorHotels Arena le 18 décembre prochain).