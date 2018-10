Christine and The Queens : Chris, son nouvel album est numéro 1

Phénoménal fut le retour de Christine & The Queens. Celle qui se fait maintenant appeler Chris a fait son grand retour dans les charts le 21 septembre dernier avec un album éponyme (Chris) chargé de succéder à Chaleur Humaine. On s'attendait à un opus plus funky, plus libéré, plus masculin. Et clairement, la chanteuse n'a pas déçu : au point que Chris s'est directement classé numéro 1 des charts en France. Il y a quelques semaines, c'est JAIN qui, avec Souldier, réalisait cet exploit.

Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois dans sa carrière que Christine & The Queens décroche une telle distinction - preuve quelle est bien installée dans le paysage musical et surtout, qu'elle est là pour rester. Si Chaleur Humaine avait connu un franc succès, l'opus s'était classé 6 ème des charts avant d'atteindre la deuxième position (notamment grâce aux Victoires de la Musique). Chris peut donc se vanter d'avoir gagné le coeur des français (et on ne parle même pas de nos voisins britanniques ou américains) et on a qu'une hâte, la voir en live à l'AccoHotels Arena !