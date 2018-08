Christine and The Queens, Calvin Harris, Cat Power... les clips qu'il ne fallait pas manquer cette semaine !

Vous avez manqué le meilleur des clips cette semaine ? Pas de panique, on a ce qu'il faut. D'abord, le clip évènement reste celui de Christine & The Queens pour 5 Dollars. La chanteuse continue de teaser la sortie de son prochain album - prévue pour le moisde septembre. Cette fois, elle nous offre un nouveau single et franchement, il est aussi funky que les deux précédents. Et le clip est clairement à voir ! De son côté, Cat Power a dévoilé le clip de sa collaboration avec Lana Del Rey - Woman. Parce qu'en studio, la chanteuse américaine n'apparait dans la vidéo mais cela n'enlève rien au titre qui lui, est aussi génial que le clip !

Enfin, on termine avec deux lyric videos : d'un côté, on a Paul McCartney et Fuh You ( qui sera à retrouver sur son prochain album). Et de l'autre, il y a Calvin Harris qui, après Dua Lipa, a choisi de travailler avec Sam Smith. On vous laisse découvrir tout cela et on vous dit à la semaine prochaine pour plus de clips !