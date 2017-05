The Voice est l'un des télé-crochets les plus suivis au monde et en France, l'émission est déjà bien installée dans le paysage. Pour la saison 6, Matt Pokora a rejoint l'équipe composée de Mika, Zazie et de Florent Pagny et avec lui, ce sont de nouvelles règles qui ont fait leur apparition dans le jeu - de quoi donner envie aux téléspectateurs de rester fidèles au programme. Bien que la diffusion de la saison 6 soit en cours, on pense déjà à la suite : et si de nouveaux coachs débarquaient pour la saison 7 ? C'est en tout cas ce qui se murmure.

Ainsi, Christophe Maé, Maître Gims et Christine & The Queens seraient pressentis pour participer à la prochaine saison. Si Florent Pagny pourrait bien rempiler, rien n'est moins sûr concernant les autres : Zazie est actuellement en train de travailler sur son nouvel album tandis que Mika, lui, ne s'est pas prononcé. Voilà pourquoi la production a décidé de s'y prendre tôt. Alors que Maître Gims a déjà avoué qu'il serait partant, on ne sait pas si Christine And The Queens pourrait accepter le challenge. La chanteuse a maintenant dépassé les frontières, son premier album a connu un succès international et tout le monde attend avec impatience le deuxième. Avec son talent et son univers, elle aurait énormément de choses à apporter aux candidats. Mais avant de savoir de si elle prendra place dans l'un fameux fauteuils rouges, il faudra faire preuve de patience.