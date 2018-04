Christine and The Queens annonce une tournée des Zéniths

Il y a un mois, c’était l’annonce du jour, Chris ou Christine & The Queens annonçait son grand retour sur scène pour la fin de l’année ! Près de 4 ans après la sortie de son premier album Chaleur Humaine, la chanteuse française s’est imposée partout, le talent de dingue ! Christine & The Queens sera en concert à Los Angeles, New York, à l’AccorHotels Arena à Paris le 18 décembre. Mais ce n’est pas tout, Chris a aussi teasé la sortie d’un prochain album sur Twitter ! Elle a aussi dévoilé une série de clips dans ce post, on a hâte de découvrir ça !

Bonne nouvelle, Chris a annoncé plusieurs dates en plus en France avec une tournée des Zéniths en décembre ! On la retrouvera le 4 décembre à Nantes, le 5 à Bordeaux, le 6 à Montpellier, le 12 à Strasbourg le 14 à Lyon et enfin le 15 à Toulouse ! En attendant, retrouvez ses meilleurs titres !