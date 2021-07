Christine and The Queens annonce une pause dans sa carrière musicale

Stupéfaction ce 7 juillet 2021 pour les fans de Christine and the Queens. Plus d'un an après la sortie de son EP à succès La vita nuova, la chanteuse vient d'annoncer qu'elle entamait une pause dans sa carrière musicale. Très présente sur les réseaux sociaux durant le premier confinement -où elle effectuait des live virtuels presque tous les soirs- l'interprète de Tilted a écrit quelques lignes très émouvantes dans lesquelles elle précise les raisons de son départ soudain. "Mes Amis, je prends une pause à partir d'ici. Le voyage dans lequel je me suis embarquée exige que je sois prudente, protégée, fidèle. C'est un voyage d'amour et de lumière. Je ne veux pas vous dire des mots vides de sens. Je veux que vous me voyez quand je reviendrai. Je veux que vous m'entendiez. La guérison viendra avec les mots vrais. De la vérité ressortira une lumière éternelle. C'est ce que j'ai décidé de faire, c'est le chemin que je prends. Nous allons avoir besoin de force pour ce qui nous attend. Ça pourrait être glorieux. Nous sommes tous responsables maintenant de cette lumière vacillante qui demande de l'attention. Suivez votre intuition. C'est la lumière qui est en vous." écrit-elle en anglais dans une publication Instagram aimée par plus de 30 000 internautes.

Révélée au grand public après le succès de Chaleur Humaine en 2014, celle qui se faisait désormais appeler Chris avait fait un retour absolument magistral avec les titres People, I've been sad, I disappear in your arms ou encore Nada. Son EP, encensé par les critiques, avait d'ailleurs été élu parmi les meilleurs projets de 2020 selon le média NME. Alors que les rumeurs couraient sur un possible nouvel album dans les mois à venir, il semblerait qu'Héloïse Letissier, de son vrai nom, préfère désormais se retirer du devant de la scène pour mieux y revenir dans quelques temps. Un coup dur pour les fans de l'artiste qui devront donc patienter gentiment avant la sortie d'un nouveau projet de la star. A noter également que ces derniers mois, Christine and the Queens s'était distinguée auprès de Nicola Sirkis sur le titre 3SEX ainsi qu'auprès de notre animateur star Manu Payet sur le morceau Would I Lie To You ?.