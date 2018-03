Christine and The Queens annonce une date à l'AccorHotels Arena

C’était l’annonce d’hier, la chanteuse nantaise Christine & The Queens a annoncé quatre dates à Los Angeles, New York, Londres et enfin Paris à l’AccorHotels Arena le 18 décembre ! Près de quatre ans après la sortie de son premier album Chaleur Humaine, Christine & The Queens a simplement croqué le monde de la musique à l’international. Son retour est une excellente nouvelle, elle l’a annoncé sur les Réseaux Sociaux en dévoilant l’affiche de ces 4 concerts ! Christine & The Queens, ou Chris, vous allez comprendre pourquoi en regardant cette affiche. Et comme on sait qu’elle prépare un nouvel album, on est comme des ouf !

Virgin Radio vous donne rendez-vous lundi sur le site official de Christine & The Queens pour réserver vos billets !