Christine and The Queens accusée de plagiat, elle répond !

Il y a quelques semaines, Christine & The Queens (qu'il faut maintenant appeler Chris) a provoqué un véritable raz-de-marée dans le paysage musical français mais aussi international. Après un long (très long) silence, la chanteuse a fait son grand retour avec Damn, Dis Moi, un morceau teinté de funk. Très énergique et incroyablement catchy, le single (aussi édité en version anglophone) a, comme l'on pouvait s'y attendre, conquis tout le monde. Mais récemment, des accusations de plagiat ont circulé sur la toile, clamant que Christine & The Queens aurait "emprunté une boucle musicale du logiciel Logic Pro pour créer la mélodie de Damn, dis-moi", explique le média Pure Charts. Dans une interview accordée à L'Obs, la chanteuse a tenu à s'expliquer :

« Je n'ai pas plagié une chanson, ce que j'ai pris est libre de droit », a t-elle déclaré. Elle poursuit, évoquant la musique actuelle : « 95% des raps d'aujourd'hui empruntent des chansons connues. Au moins trois morceaux de Rihanna sont bâtis à base de boucles issues de ces logiciels". Lorsqu'elle revient sur sa propre façon de composer Damn, Dis Moi, elle est assez claire : " j'ai samplé une boucle libre de droits, sur laquelle j'ai ajouté des paroles, la mélodie de chant, les arrangements. C'est une technique de création comme une autre. Démocratiquement, je suis libre de prendre ce que je veux dans Logic Pro ». Et ce n'est pas tout, puisqu'elle poursuit : « Quand Gainsbourg empruntait des mélodies à Chopin, est-ce que c'était du plagiat ? ».

« Je n'ai pas demandé à ce qu'elle soit retirée, j'aurais pu la laisser sans souci. Je déplore qu'on en soit encore là en France. On se permet de douter que je puisse être auteur et producteur parce que je suis une femme », conclut-elle. Voilà qui est dit ! Toujours est-il qu'on a hâte d'entendre cet album. Et pour patienter, il y a son dernier single, Doesn't Matter.