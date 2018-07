Christine and The Queens se dévoile au magazine The Times

Dans une interview pour The Times concernant son nouvel album Chris, la chanteuse s'attarde sur sa nouvelle identité mais livre également quelques détails sur ce qu'on pourrait trouver dans l'album.

Ce n'est plus une nouvelle surprenante lorsqu'on parle de Christine and The Queens en tant que Chris tout court. Il y a quelques temps déjà, la chanteuse française, de son vrai nom Héloïse Letissier, déroutait certains d'entre nous avec un tout nouveau style. Une nouvelle identité en rapport avec son nouvel opus qui se voudra plus masculin que Chaleur Humaine. Une façon pour elle d'évoluer avec sa musique mais aussi de s'amuser des autres qui ne savent plus tellement comment l'appeler.

"Héloïse ? Christine ? Chris ? Peut être même que je me ferai appeler C au bout d'un moment. Eh bien Chris est simplement la version courte de Christine, la plupart de mes amis m'ont appelé ainsi durant un temps. C'est beaucoup plus efficace." confie-t-elle au Times.

La chanteuse confie que sa nouvelle identité est une clé importante de son nouvel album, se dit fascinée par la personnalité de Michael Jackson et l'alias d'Eminem Slim Shady qu'elle décrit comme être un concept plutôt génial pour devenir, on cite, une force du chaos.

" Je suis fascinée par la vie tragique de Michael... Par sa volonté d'altérer son identité, de devenir quelque chose qui n'était même pas humain. Ni noir ni blanc. Ni homme ni femme. [...] J'ai inventé "Christine" comme une technique de survie pour gérer pleins de choses. J'ai pensé que ça me sauverait. Et les gens ont commencé à écouter l'album et je me suis dis "Est-ce que je suis en train de guérir ?" Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis plus armée, certes, mais j'ai toujours la même tristesse."Quand j'ai commencé la musique, je voulais désespérément me relier aux autres. Mais quand je suis devenue célèbre, je n'ai pas pu me confier et j'ai pensé "Oh, est-ce que je suis piégée par ma propre création ?" J'étais vraiment seule." poursuit-elle.

La personnalité de la chanteuse est certes un élément phare du nouvel album mais elle traite aussi d'humiliation. Elle révèle que l'un des morceaux "What's-Her-Face" raconte sa propre expérience sur le sujet. Elle même, humiliée et dont elle se remet difficilement. Elle dit encore se rappeler de sa jeunesse et de sa difficulté d'alors à se rapprocher des gens qui l'entouraient. Qu'il y aura de nombreux conflit dans l'album mais que le thème phare de ce dernier sera l'autonomie.

Un opus plein de sens dont les thèmes sont actuels et qu'on attend tous impatiemment. Chris sortira le 21 Septembre prochain et en attendant on vous de compenser l'attente avec Damn, dis-moi.